La donazione per il canile | biscotti coperte e cucce dai dipendenti del porto

Un gesto di solidarietà dei dipendenti del porto di La Spezia, che hanno donato oltre 110 chili di biscotti, coperte e cucce al canile locale. Un contributo importante per supportare gli animali durante la stagione fredda, dimostrando attenzione e dedizione verso i nostri amici a quattro zampe.

La Spezia, 15 dicembre 2025 – Centodieci chili di biscotti, trecento tra cosiddetti 'premietti', snack e masticativi; tantissime coperte per affrontare la stagione fredda e anche qualche cuccia. È la generosa donazione che ben 179 dipendenti del porto della Spezia hanno destinato all'associazione spezzina L'Impronta del canile municipale di San Venerio. Mario Scantamburlo, Daniele Bardini, Roberto Orlandi, Filippo Perli, Graziano Pompei, Elvis Dikollari, Mirco Polani, Giuseppe De Cillis, Andrea Gatti, Emma Gatti, Danilo Merano, Maurizio Busonero, Daniele Marino, Giacomo Li Rosi, Roberto Orlandi, Cristian Violani, Nicola Bertusi (nella foto) sono solo sedici dei sempre più numerosi lavoratori del porto spezzino, che ogni anno danno vita a questa raccolta, e che ieri mattina l'hanno portata personalmente ai volontari che gestiscono la struttura di via del Monte. Iniziativa nata per caso sei anni fa, a partire dalla telefonata della volontaria Patrizia Prosperi

