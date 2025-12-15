La dipendenza lo scontro con i genitori e il film ispirato a lui | Rischiavo di morire Chi è Nick Reiner figlio del regista assassinato a Los Angeles

Nick Reiner, figlio del celebre regista Rob Reiner, è stato al centro di accuse e sospetti riguardo alla tragica morte dei suoi genitori, Rob Reiner e Michele Singer. La sua storia è segnata da problemi di dipendenza, conflitti familiari e un film ispirato alla sua esperienza, che ha attirato l’attenzione dei media e sollevato molte domande sulla sua reale innocenza.

I sospetti su Nick Reiner, inizialmente additato dai media americani come l'assassino dei genitori Rob Reiner e Michele Singer, per il momento sono stati messi a tacere. Eppure il 32enne, tra i primi a essere interrogato dopo il ritrovamento del cadavere del regista di «Harry ti presento Sally» e della consorte, è stato puntato probabilmente perché ha l'identikit perfetto per giustificare un delitto familiare. Un passato difficile, tra solitudine, dipendenze e povertà, che ha portato il padre a dedicare un film basato proprio sulla sua vita. La tossicodipendenza e la vita per strada: «Tiri i dadi e speri di non morire». La dipendenza, lo scontro con i genitori e il film ispirato a lui: «Rischiavo di morire». Chi è Nick Reiner, figlio del regista assassinato a Los Angeles - Per larghe parti della sua vita avrebbe vissuto senza fissa dimora pur di on sottoporsi a programmi d ...

