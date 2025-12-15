La democrazia del racconto in un mondo regolato dalle storie Intervista a Colum McCann

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un mondo dominato dalle narrazioni, la capacità di raccontare diventa uno strumento di democrazia e condivisione. In questa intervista, Colum McCann riflette sul potere delle storie, la sua esperienza come giornalista e il ruolo che il racconto svolge nel plasmare le società e le identità individuali.

la democrazia del racconto in un mondo regolato dalle storie intervista a colum mccann

© Ilfoglio.it - La democrazia del racconto in un mondo regolato dalle storie. Intervista a Colum McCann

Quando ha iniziato la sua carriera come giornalista, Colum McCann non ha ascoltato il padre Sean, che avrebbe voluto per lui qual. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. Ilfoglio.it

DEMOCRAZIA e DITTATURA | in viaggio con Barbero

Video DEMOCRAZIA e DITTATURA | in viaggio con Barbero