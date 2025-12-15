La dea bendata arriva in paese | vinti quasi 160 mila euro al Lotto

Una straordinaria vincita al Lotto ha portato quasi 160 mila euro a Pian Camuno, in Valle Camonica. L'evento rappresenta una delle somme più elevate vinte nel fine settimana a livello regionale, portando entusiasmo e speranza tra i residenti. La dea bendata ha deciso di premiare con generosità questa piccola comunità, rendendo memorabile il weekend.

© Bresciatoday.it - La dea bendata arriva in paese: vinti quasi 160 mila euro al Lotto La fortuna fa tappa in Valle Camonica. A Pian Camuno è stata infatti centrata una vincita di quasi 160 mila euro al Lotto, una delle più alte registrate nel weekend a livello regionale. Il colpo fortunato è stato messo a segno presso la ricevitoria di via Galilei, come riportato da Agimeg.