La cura delle parole - un manifesto per una comunicazione gentile nei luoghi di cura

Il progetto “La cura delle parole” promuove una comunicazione gentile e consapevole nelle Residenze Sanitarie Assistenziali. Promosso dal Gruppo KOS, RSA Anni Azzurri e Parole O_Stili, mira a sensibilizzare operatori e caregiver sull’importanza di un linguaggio rispettoso e empatico nel contesto delle cure, favorendo un ambiente più umano e accogliente.

Il Gruppo KOS e le RSA Anni Azzurri, insieme a Parole OStili, presentano il progetto "La cura delle parole", un percorso di riflessione e formazione dedicato alla comunicazione gentile e consapevole all'interno delle RSA. L'iniziativa nasce dalla volontà di promuovere una cultura della parola.

“Nonnino” non va bene. Il decalogo della comunicazione gentile che fa parte della cura - La comunicazione è parte integrante del benessere, in particolare delle persone fragili: da qui il progetto di formazione del personale delle case di riposo, promosso da gruppo Kos – Rsa Anni Azzurri, ... quotidiano.net

