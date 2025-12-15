La cucina delle nonne verso l’Unesco | tradizione che unisce l’Italia

La cucina delle nonne rappresenta un patrimonio immateriale che unisce l’Italia attraverso tradizioni, ricette e sapori autentici. Riconosciuta dall’UNESCO, questa cultura gastronomica trasmette valori di convivialità e storia, mantenendo viva una memoria condivisa tra generazioni. Un patrimonio che si custodisce tra un tagliere e una tavola apparecchiata, simbolo di identità e continuità.

