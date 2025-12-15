La Corte di Appello libera l’imam Mohamed Shahin Il Viminale valuta ricorso Meloni contro i giudici

La Corte di Appello di Torino ha deciso di liberare l’imam Mohamed Shahin, che aveva trascorso del tempo nel Cpr di Caltanissetta. Il Viminale sta valutando un eventuale ricorso contro questa decisione. La vicenda suscita attenzione sul quadro giuridico e politico riguardante i permessi e i trattenimenti dei soggetti coinvolti.

Mohamed Shahin è libero. L'imam di Torino ha lasciato il Cpr di Caltanissetta dopo la decisione della Corte di Appello di Torino, che ha disposto la cessazione del suo trattenimento. Contestualmente, all'uomo è stato consegnato un permesso di soggiorno provvisorio emesso dalla Questura di Caltanissetta. La decisione della Corte arriva dopo il ricorso presentato dai legali di Shahin, che hanno sostenuto come, alla luce di nuova documentazione, non vi fossero elementi tali da configurare un pericolo per la sicurezza dello Stato o dell'ordine pubblico. I giudici hanno sottolineato che l'imam vive in Italia da oltre vent'anni ed è completamente incensurato, escludendo la sussistenza di una pericolosità concreta e attuale.

