La Corte d’Appello contro il trattenimento dell’imam di Torino espulso dal ministro Piantedosi

La Corte d’Appello di Torino ha deciso di interrompere il trattenimento dell’imam Mohamed Shahin nel Centro di Permanenza Repatriati di Caltanissetta, opponendosi alla decisione del ministro Piantedosi di espellerlo. La sentenza segna un importante passo nel procedimento giudiziario riguardante il caso, sollevando questioni sulla legittimità delle misure di trattenimento in questi contesti.

La Corte di Appello di Torino si è pronunciata per la cessazione del trattenimento dellimam Mohamed Shahin nel Cpr di Caltanissetta. I giudici hanno accolto uno dei ricorsi presentati dagli avvocati dell’uomo, i quali hanno sostenuto che anche alla luce di nuova documentazione, non sussistono elementi che possono far parlare di sicurezza per lo Stato o per l’ordine pubblico. L’imam era stato colpito da un provvedimento di espulsione firmato dal ministro Matteo Piantedosi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it