La corriera blu non si è fermata | in memoria di zio Bruno tre anni dopo l’incidente

15 dic 2025

Tre anni dopo l’incidente, la corriera blu continua a percorrere le strade di Bologna, mantenendo vivo il ricordo di zio Bruno. Ogni domenica alle 9.40, il suo arrivo viene annunciato con il consueto suono, simbolo di memoria e presenza. Un gesto che preserva l’eredità di una figura cara e il legame con il passato della città.

Immagine generica

Alle 9.40 di ogni domenica mattina, una corriera blu annunciava il suo arrivo con un suono familiare: “Bologna autostazione”. Per Giovanni, quel segnale non era solo un orario, ma un rituale d’amore. Era il momento in cui suo zio Bruno, dolce e puntuale, arrivava per portare sorrisi, barzellette. Bolognatoday.it

