La consigliera Barba sull' urbanistica | Altezze e destinazioni d’uso non sono negoziabili regole eluse sul lungomare sud

La consigliera Barba denuncia un grave caos urbanistico sul lungomare sud, dove regole fondamentali come altezza e destinazioni d’uso sono state disattese. Secondo lei, si sta verificando uno “stravolgimento” delle norme del piano regolatore generale, con procedure di variante eluse e limiti inderogabili ignorati, minando la pianificazione urbanistica cittadina.

Uno “stravolgimento” quello in atto in cittàe in particolare sul lungomare sud frutto di un caos urbanistico che andrebbe contro le regole del piano regolatore generale, passando per l’elusione delle procedure di variante urbanistica, la violazione dei limiti inderogabile di altezza per le nuove. Ilpescara.it

