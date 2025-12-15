La conferenza di Albanese a scuola Imminente l’invio degli ispettori L’Usr | Approfondiremo il caso

La conferenza di Francesca Albanese a scuola ha sollevato polemiche e richiesto un intervento ispettivo. L’Usr annuncia l’invio di ispettori in diverse scuole, tra cui due in Emilia-Romagna, per approfondire la vicenda. La situazione ha attirato l’attenzione nazionale, con un’attenzione particolare alle istituzioni coinvolte e alle modalità di svolgimento dell’evento.

È imminente l'invio degli ispettori negli istituti – due in Emilia-Romagna, l'IIS Mattei di San Lazzaro di Savena e il 'Cattaneo' di Castelnovo Monti (Reggio Emilia), molti di più in Italia – finiti nell'occhio del ciclone per la conferenza on line della relatrice Onu per la Palestina, Francesca Albanese. Secondo fonti del Ministero, già oggi dalla struttura guidata da Giuseppe Valditara potrebbe partire l'iter per le verifiche e, poi, per le ispezioni. Al Mattei, il webinar si è tenuto mercoledì scorso, per l'interessamento di una prof di italiano, e all'insaputa non solo dei genitori degli studenti, ma anche del consiglio d'istituto e del preside Roberto Fiorini.

Francesca Albanese, polemica per le conferenze online nelle scuole di Bologna e Reggio Emilia: «Preside e genitori non informati» - Dopo i casi in Toscana gli ispettori del ministero dell'Istruzione si occuperanno anche di episodi simili avvenuti in istituti emiliani: i docenti avrebbero fatto seguire dei webinar senza avvisare le ... corrieredibologna.corriere.it

