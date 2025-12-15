La conclusione della serie fenomeno si avvicina | episodi 5-7 in streaming il 26 dicembre su Netflix e l' ultimo episodio il primo gennaio 2026 alle 2 del mattino ora italiana

La serie Stranger Things 5 si avvicina alla sua conclusione, con gli ultimi episodi disponibili tra dicembre 2025 e gennaio 2026. I fan attendono con trepidazione il finale, accompagnato dal trailer che promette uno spettacolare epilogo e svela sorprendenti rivelazioni sul Sottosopra.

© Iodonna.it - La conclusione della serie fenomeno si avvicina: episodi 5-7 in streaming il 26 dicembre su Netflix, e l'ultimo episodio il primo gennaio 2026 alle 2 del mattino (ora italiana) R oma, 15 dic. (askanews) – Manca poco al gran finale atteso dai fan di tutto il mondo. Rilasciato il trailer della seconda parte di Stranger Things 5 che promette un epilogo spettacolare, al grido di “Tutto ciò che abbiamo sempre creduto sul Sottosopra si è rivelato completamente sbagliato”. Leggi anche › Dalle teorie più fantasiose alla spiegazione del finale: è “Stranger Things 5” mania Stranger Things 5 – Volume 2, su Netflix il 26 dicembre. La conclusione della serie fenomeno si avvicina, con il debutto del Volume 2 (episodi 5-7) il 26 dicembre su Netflix, e l’ultimo episodio il primo gennaio 2026 alle 2 del mattino (ora italiana). Iodonna.it Quando vuoi insegnare la vera educazione a tuo figlio ?? inizi così ?? #shorts #short Stranger Things 5, svelate le immagini e il trailer del gran finale - L’epica conclusione della serie fenomeno si avvicina. adnkronos.com

Il viaggio di Rudo sta per concludersi: il finale di stagione di Gachiakuta è in arrivo - Gachiakuta si avvicina al finale di stagione su Crunchyroll, dopo mesi da protagonista nelle classifiche e un successo che promette un possibile sequel. anime.everyeye.it

Enrico Spada. . Il campionato di serie A1 maschile si regala la conclusione più affascinante della prima parte di regular season con la sfida tra le due dominatrici del torneo. Nell'incontro di cartello della tredicesima giornata la Pro Recco riceve l'AN Brescia nel - facebook.com facebook