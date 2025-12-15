La comunità di Sant’Egidio tra solidarietà e festa per i ristretti a Capodimonte

La Comunità di Sant’Egidio ha portato solidarietà e gioia nel periodo natalizio ai detenuti della Casa Circondariale di Capodimonte, offrendo un momento di festa e condivisione. Un gesto di vicinanza che sottolinea l’importanza di sostenere e coinvolgere anche chi si trova in condizioni di privazione della libertà.

© Anteprima24.it - La comunità di Sant'Egidio tra solidarietà e festa per i ristretti a Capodimonte Tempo di lettura: 3 minuti Un momento di serenità anche per le persone ristrette nella Casa Circondariale di Capodimonte quello curato dalla Comunità di Sant'Egidio con il pranzo di Natale. I commensali presenti sono stati 83, cioè i detenuti tra i più poveri, secondo lo spirito della Comunità di Sant'Egidio, tra queste un folto gruppo di donne. Il pranzo è stato preparato dagli alunni dell' Istituto Alberghiero Le Streghe di Benevento. Presenti le Autorità, a cominciare dal Prefetto Rafaela Moscarella quindi monsignor Felice Accrocca, il sindaco di Benevento Clemente Mastella e ovviamente la neo direttrice della casa Circondariale Marianna Adant i.