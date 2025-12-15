La comunicazione accessibile un dialogo comune – Il commento

La comunicazione accessibile rappresenta un ponte tra le persone, favorendo l'inclusione e il dialogo. Spesso ridotta a questioni tecniche, essa va oltre, coinvolgendo aspetti culturali e sociali che permettono a tutti di partecipare attivamente alla vita condivisa. Un approccio più approfondito rivela l'importanza di rendere le informazioni fruibili a ogni individuo.

Quando si parla di comunicazione accessibile, spesso si pensa solo a un tema tecnico: testi più grandi, contrasti di colore, sottotitoli, descrizioni audio. Ma per me, che sono sordocieca, l'accessibilità è prima di tutto una questione di diritto e dignità. Comunicare significa partecipare alla vita sociale, informarsi, capire cosa accade nel mondo e poter dire la propria opinione. Eppure, nel 2025, questo diritto è ancora troppo spesso negato o limitato per chi, come me, non può vedere o sentire come gli altri. Oggi la comunicazione è ovunque: sui social, nei siti web, nei video, nei telegiornali.

