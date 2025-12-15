La serie di Sandokan, prodotta da Lux Vide e Rai Fiction, raddoppia in prima serata su Rai 1, con due episodi in onda il 15 e 16 dicembre. Questo nuovo adattamento della celebre saga di Emilio Salgari, ideato da Luca Bernabei, rivisita le avventure del famoso eroe malese, portando in tv un appuntamento imperdibile.

© Iodonna.it - La clip di Sandokan con La Perla Di Labuan

S andokan, raddoppia l’appuntamento settimanale in prima serata su Rai 1. La serie evento internazionale, prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction va in onda stasera 15 dicembre e martedì 16 dicembre (con la puntata finale) Da un’idea di Luca Bernabei, la serie è un nuovo adattamento della storica saga di romanzi di Emilio Salgari, sviluppata per la televisione da Alessandro Sermoneta, Scott Rosenbaum e Davide Lantieri, e diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo. Sarà distribuita in tutto il mondo da Fremantle e in Spagna da Mediterráneo Mediaset España Group. Iodonna.it

Sandokan La perla di Labuan

Sandokan, chi è davvero Alanah Bloor: la nuova Perla di Labuan che ha conquistato tutti - Classe 2005, inglese, debutto in una produzione internazionale accanto a Can Yaman: ecco chi è Alanah Bloor, la nuova Marianna di Sandokan ... panorama.it