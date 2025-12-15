La Cittadella si ferma Palazzolo è fatale

Un episodio decisivo ha determinato l'esito della partita tra Pro Palazzolo e Cittadella, con i padroni di casa che subiscono una sconfitta importante. La gara si è conclusa con il risultato di 2-1 a favore della formazione ospite, grazie a una prestazione determinante di Palazzolo. Ecco i dettagli e i protagonisti di questa sfida.

PRO PALAZZOLO 2 CITTADELLA 1 PRO PALAZZOLO (3-5-2): Piombino; Cerri, Palazzi, Allievi; Mattioli, Ghidini, Pinardi, Ragazzoni, Verzeletti; Capone (43'st Rizzi), Minessi. A disp. Mondello, Mafezzoni, Desiato, Ragnoli, Bettinzoli, Capoferri, Uberti, Coly. All. Didu. CITTADELLA (3-4-2-1): Anino; Sabotic, Boccacini (25'st Fort), Calanca; Barozzini (25'st Camara), Dodaro, Mandelli (19' s Marchetti), Teresi (34'st Manzotti); Caprioni, Morello (32'st Sala); Arrondini. A disp. Celenza, Sardella, Diletto, Caretti. All. Gori. Arbitro: Benestante di Aprilia Reti: 44' Minessi, 49'pt (rig.) Caprioni, 21'st Minessi Note: ammoniti Cerri, Boccacini, Mattioli, Minessi, Caprioni.