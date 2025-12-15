La cioccolata calda, antica bevanda sacra e simbolo di piacere, affonda le sue radici nelle civiltà dei Maya e degli Aztechi, che ne attribuivano poteri afrodisiaci. Arrivata in Europa, si trasforma in un lusso riservato all’alta nobiltà, diventando nel tempo un simbolo di convivialità e benessere.

La cioccolata calda da bevanda sacra a elisir della felicità

La sorbivano già i Maya e gli aztechi (per i quali era un afrodisiaco). Quando arriva in Europa diventa lo sfizio dell’alta nobiltà. Oggi è un’icona pop dalle molte varianti. Si potrebbe pensare che la cioccolata calda sia una golosa invenzione contemporanea. E invece no. I primi a preparare cioccolata calda furono i Maya. Già prima di essi a coltivare cacao erano gli Olmechi, popolo del Mesoamerica, oggi il Messico centrale, che poi colonizzarono il centro America. La bevanda dei Maya si chiamava xocoatl, da cui deriva la nostra parola cioccolata, e si preparava tostando e poi tritando le fave di cacao con chicchi di mais, poi aggiungendo acqua, pepe e peperoncino. Laverita.info

CIOCCOLATA CALDA IN TAZZA FATTA IN CASA: cremosa come quella del bar!

Cioccolata calda in tazza, come prepararla alla perfezione a casa (senza usare preparati pronti) - Il risultato dei preparati pronti è spesso deludente: la bevanda è alcune volte troppo collosa, altre troppo dolce. corriere.it