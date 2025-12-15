La cena del vivaio biancorosso Giovanili centesi in festa | Trasmettiamo valori

Sabato alla Baltur Arena, il settore giovanile della Benedetto XIV Cento ha celebrato la propria festa, coinvolgendo ragazzi, ragazze, famiglie e staff. L'evento ha rafforzato i valori del club attraverso momenti di convivialità e incontri con alcuni giocatori della prima squadra, creando un'occasione speciale di condivisione e passione per il basket.

Sabato alla Baltur Arena si è tenuta la festa del settore giovanile della Benedetto XIV Cento: un ritrovo conviviale coi ragazzi e ragazze dal minibasket alla DR2, con le loro famiglie, gli allenatori, i dirigenti e la sorpresa di alcuni giocatori della prima squadra che si sono prestati per fare foto e chiacchierare coi ragazzi e le loro famiglie. Oltre al presidente Fava e al vice presidente Graziano Gallerani, erano presenti diversi consiglieri biancorossi: Claudio Gallerani, che segue da vicino il settore giovanile, ha espresso i valori che sono alla base del progetto iniziato lo scorso anno: "Fin dal primo giorno abbiamo scelto di non parlare semplicemente di settore giovanile, ma di Benedetto Culture. Sport.quotidiano.net

