La casa di cura Malatesta Novello tra le eccellenze regionali per la cura dell' apparato osteomuscolare
La casa di cura Malatesta Novello di Cesenatico si distingue come una delle eccellenze regionali nella cura dell'apparato osteomuscolare. Secondo l'edizione 2025 del Programma Nazionale Esiti (PNE), l'istituto ha ottenuto risultati eccellenti nelle performance clinico-assistenziali, confermando il suo ruolo di punto di riferimento nel settore sanitario locale e regionale.
CESENA: Malatesta Novello, 1,5 milioni di euro per la nuova sala operatoria | VIDEO
Alla Casa di Cura Malatesta Novello di Cesena importanti investimenti per ampliamenti e innovazione tecnologica - Investiti oltre 4 milioni di euro: estesa l’ala ambulatori, ampliato il blocco operatorio, creata una Centrale di Sterilizzazione centralizzata e automatizzata per tutti i dispositivi sanitari ... forli24ore.it
Cesena, Casa di Cura Malatesta Novello: investimenti per oltre 4 milioni - Ampliamenti strutturali e importanti innovazioni tecnologiche alla Casa di Cura Malatesta Novello, struttura cesenate accreditata sia per i ricoveri che per le attività ambulatoriali, punto di ... corriereromagna.it
