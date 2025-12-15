La Carrarese torna a far sorridere i tifosi Schiavi Ruggeri e Abiuso | Entella battuta

La Carrarese torna a vincere e a regalare sorrisi ai propri tifosi grazie a una prestazione convincente contro l’Entella. Con una formazione ben assortita e un atteggiamento determinato, i marmiferi conquistano tre punti fondamentali nel campionato, dimostrando crescita e spirito di squadra. Ecco i dettagli della sfida e le formazioni scese in campo.

© Sport.quotidiano.net - La Carrarese torna a far sorridere i tifosi. Schiavi, Ruggeri e Abiuso: Entella battuta Carrarese 3 Virtus Entella 1 CARRARESE (3-5-2): Bleve; Ruggeri, Illanes, Imperiale; Zanon (83' Bouah), Schiavi (90' Parlanti), Hasa (14' Zuelli), Rubino (46' Distefano), Cicconi; Abiuso (83' Melegoni), Finotto. A disp. Fiorillo, Calabrese, Oliana, Belloni, Bozhanaj, Sekulov, Torregrossa. All. Calabro. VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Colombi; Portanova, Moretti, Marconi (74' Tiritiello); Bariti, Karic (63' Guiu), Benali, Dalla Vecchia (74' Franzoni), Di Mario; Fumagalli (74' Nichetti), Russo (63' Debenedetti). A disp. Del Frate, Siaulys, Palomba, Lipani, Ankeye, Bottaro, Mezzoni. All. Chiappella. Arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno; assistenti Belsanti e Colaianni di Bari; quarto uomo Dini; var Giua; avar Fabbri.

