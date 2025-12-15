La Caritas Diocesana contro la ludopatia martedì a Calvizzano l’incontro | Consapevoli contro l’azzardo

Martedì a Calvizzano si terrà l’incontro “Consapevoli contro l’azzardo”, promosso dalla Caritas Diocesana di Napoli. L’evento mira a sensibilizzare e prevenire la ludopatia, affrontando un problema crescente che coinvolge molte persone e famiglie. Un momento di confronto e informazione dedicato alla diffusione di consapevolezza sui rischi del gioco d’azzardo patologico.

La Caritas Diocesana di Napoli fa tappa a Calvizzano con un importante momento di sensibilizzazione e prevenzione contro il gioco d'azzardo patologico. Nell'ambito del progetto nazionale "Vince chi smette", promosso da Caritas Italiana e dalla FICT – Federazione Italiana delle Comunità Terapeutiche, si terrà l'evento "Consapevoli contro l'azzardo. Non chiamiamolo gioco", volto a contrastare i rischi del gioco d'azzardo patologico.