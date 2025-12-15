La campionessa Raffaeli | In pedana mi sento libera Un onore essere d’esempio

Sofia Raffaeli, campionessa di ginnastica ritmica, condivide la sua esperienza e la sua determinazione. Dopo le sfide del 2025, si sente più forte e libera in pedana, riconoscendo l’onore di essere esempio per le nuove generazioni. La sua passione e il suo impegno emergono chiaramente, riflettendo una luce speciale negli occhi quando parla della sua disciplina.

"Il 2025 mi ha messo alla prova, ma oggi mi sento più forte che mai". Parola di Sofia Raffaeli che ha una luce diversa negli occhi quando parla di ginnastica ritmica. È quella che si accende ogni volta che entra in pedana, quando il tempo sembra fermarsi e restano solo lei, la musica e il suo attrezzo. Oggi Sofia non è solo una campionessa: è un simbolo di grazia, forza e dedizione. Ha portato l'Italia sul tetto del mondo, ma continua a essere la ragazza semplice che, da bambina, sognava di danzare con un nastro tra le mani. Raffeli, come descriverebbe il 2025? "È stato un anno molto intenso, pieno di sfide. Oro di Raffaeli al Cerchio | Mondiali di Ginnastica Ritmica 2025 La campionessa Raffaeli: "In pedana mi sento libera. Un onore essere d'esempio" - Vorrei dire alle bimbe che praticano la ginnastica ritmica di non smettere mai di crederci: i sogni si realizzano, ma serve passione".

Marche, Raffaeli e D’Orsogna i premiati dell’anno. La campionessa di ginnastica Picchio d'Oro: «L'errore è fondamentale per crescere» - Sul palco della Fenice di Senigallia la Regione Marche ha consegnato il Picchio d'Oro 2025 a Sofia Raffaeli, ... msn.com

Complimenti alla nostra Campionessa Sofia Raffaeli, premiata oggi dalla Regione Marche con il Picchio d’Oro 2025. Un riconoscimento più che meritato: Sofia non è soltanto un’eccellenza della ginnastica ritmica italiana, ma rappresenta un modello di dedizi - facebook.com facebook

Amina Zaripova arriva a Fabriano: è lei la nuova coach di Sofia Raffaeli Grande novità per la ritmica italiana! Amina Zaripova, già allenatrice della campionessa olimpica Rita Mamun, lavorerà con Sofia Raffaeli. tinyurl.com/bdmhn7j Debora Scarp x.com