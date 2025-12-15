La bugia di Meloni sulla separazione delle carriere | Non ci sarà più una vergogna come il caso Garlasco Ma non è vero

L'affermazione di Meloni sulla separazione delle carriere e il caso Garlasco hanno acceso un acceso dibattito mediatico. Mentre la politica cerca di rassicurare, l'attenzione pubblica rimane alta, alimentata dalla cronaca nera e dalla copertura dei media. Questo articolo analizza le dinamiche tra dichiarazioni ufficiali, percezione pubblica e l'effetto sulla fruizione di notizie.

© Ilfattoquotidiano.it - La bugia di Meloni sulla separazione delle carriere: "Non ci sarà più una vergogna come il caso Garlasco". Ma non è vero È il caso che più di ogni altro incolla i telespettatori agli schermi. Ne beneficia lo share televisivo, ma pure i numeri registrati dai siti di news e dai quotidiani online: basta parlare del caso Garlasco e l'audience cresce. Sarà per questo motivo se, tra tutti i cold case, Giorgia Meloni ha deciso di citare proprio la vicenda dell'assassinio di Chiara Poggi per lanciare la campagna elettorale in vista del referendum sulla separazione delle carriere in magistratura. E pazienza se casi giudiziari come quello di Garlasco continueranno a verificarsi anche quando pm e giudici saranno formalmente due mestieri separati.