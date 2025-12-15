La Blu Basket fa un altro colpo grosso | battuta Brindisi alla OpiQuad Arena

La Blu Basket Bergamo conquista una nuova vittoria, superando Brindisi alla OpiQuad Arena di Monza. Con questa affermazione, i bergamaschi ottengono la seconda vittoria consecutiva e consolidano la loro posizione in classifica, raggiungendo l'ottavo successo stagionale su sedici partite. Un risultato importante che testimonia il buon momento della squadra in questa fase della stagione.

La Blu Basket Bergamo trova la seconda vittoria consecutiva nel giro di pochi giorni, la quarta nelle ultime sei giornate: all’Opiquad Arena di Monza la capolista Valtur Brindisi viene battuta per 95-80, per l’ottavo successo stagionale in sedici gare disputate. Mercoledì era stata la Fortitudo Bologna a finire ko. Vittoria griffata da una prestazione mostruosa della 22enne ala piemontese Andrea Loro con 30 punti, 16 rimbalzi, 1014 al tiro complessivo, 79 da tre e 41 di valutazione. Determinanti sono stati anche i canestri dell’ex di turno D’Angelo Harrison, 20 punti, e di Gabriele Stefanini, 17, in una giornata in cui la squadra di coach Alessandro Ramagli aveva le rotazioni accorciate per le assenze del capitano Bossi e dell’ala alta Lombardi – con l’esordio stagionale di Jarvis Williams, ultimo arrivato. Bergamonews.it

