La ‘bella vita’ di due pusher | Rolex oro e 100mila euro in una cassaforte Arrestati due 27enni

Due giovani di 27 anni di Reggio Emilia sono stati arrestati per traffico di droga, il possesso di armi da softair rubate, oro e un Rolex, oltre a una somma di centomila euro nascosta in una cassaforte. L'operazione ha portato alla scoperta di un patrimonio considerevole, simbolo di una vita all'insegna dello sfarzo e dell'illegalità.

© Ilrestodelcarlino.it - La 'bella vita' di due pusher: Rolex, oro e 100mila euro in una cassaforte. Arrestati due 27enni Reggio Emilia, 15 dicembre 2025 – Droga di vario tipo, armi da softair rubate, monili in oro, un Rolex e centomila euro in contanti all'interno di una cassaforte. È il bottino sequestrato dalla squadra mobile della questura a due 27enni italiani presunti pusher finiti in manette, entrambi con precedenti, in un appartamento in zona Gattaglio, ritenuta una base logistica per l'attività di spaccio. L'attività investigativa – coordinata dalla Procura – è scattata a seguito di mirati servizi di osservazione nei giorni scorsi. Nel pomeriggio di venerdì scorso, il blitz degli agenti che hanno sorpreso uno dei due giovani all'esterno dell'abitazione, accedendo con le chiavi in suo possesso e cogliendo alla sprovvista anche l'altro coinquilino.