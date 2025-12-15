La Bella e la Bestia Disney prepara uno spinoff su Gaston | cosa sappiamo finora

Disney sta lavorando a uno spin-off live action dedicato a Gaston, il celebre antagonista de La Bella e la Bestia. Il progetto mira a esplorare più approfonditamente il personaggio, offrendo ai fan una nuova prospettiva e ampliando il universo narrativo del classico film. Ecco le ultime informazioni disponibili sullo sviluppo di questa produzione.

© Cinemaserietv.it - La Bella e la Bestia, Disney prepara uno spinoff su Gaston: cosa sappiamo finora Disney ha in sviluppo un nuovo live action, uno spinoff originale incentrato sulla figura di Gastòn, il famoso personaggio de La bella e la bestia. Al momento sul progetto vige il più completo riservo, ma una cosa è certa: a interpretare il borioso villain non sarà Luke Evans, che gli prestò il volto nella versione live action de La bella e la bestia (2017). La scenegfgiatura è di Dave Callahan. Quel film, diretto da Bill Condon, ha rappresentato in qualche modo una pietra miliare: rilasciato nell'epoca d'oro dei live action Disney, 'abbonàti' ad incassi miliardari e non ancora universalmente vituperati dal pubblico in quanto considerati vettori di ideologia woke, presenta la prima scena dichiaratamente 'gay' nella storia della Disney, con il personaggio di Le Fou al centro del mirino.

