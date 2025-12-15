La battaglia di Trump contro il font Calibri

L'amministrazione Trump, sotto la guida di Marco Rubio, ha avviato una controversa decisione riguardante i caratteri tipografici nei documenti ufficiali. Con una direttiva interna, è stato imposto l'abbandono del font Calibri a favore del classico Times New Roman nel Dipartimento di Stato, scatenando discussioni sulla simbologia e le implicazioni di questa scelta.

© It.insideover.com - La battaglia di Trump contro il font Calibri A Washington non si discute solo di guerre, alleanze o sanzioni, ma anche di caratteri tipografici. Con una direttiva interna firmata dal segretario di Stato Marco Rubio, l’amministrazione Trump ha imposto l’abbandono del font Calibri nei documenti del Dipartimento di Stato e il ritorno al tradizionale Times New Roman. Dietro la decisione c’è molto più di una scelta estetica. La controversia ha riportato al centro del dibattito pubblico questioni tecniche di tipografia, leggibilità e accessibilità che normalmente restano confinate a manuali di design e linee guida amministrative, ma che in questo caso sono diventate materia di scontro politico. It.insideover.com Espionnage, sanctions et 5G : les secrets de la guerre contre Huawei - Documentaire Monde - MDW La guerra di Trump e Rubio contro il font Calibri: si torna al Times New Roman - L’amministrazione Usa vuole un ritorno alle tradizioni sotto tutti i punti di vista: non sfugge neanche il carattere tipografico usato per le comunicazioni del Dipartimento di Stato che ha ricevuto l’ ... tg24.sky.it

L’Amministrazione Trump se la prende con il font Calibri, troppo inclusivo - L’amministrazione Trump prende di mira il font Calibri, considerato “troppo inclusivo, radicale e uno spreco”. macitynet.it

Per L'Espresso il premier spagnolo Pedro Sánchez è il Persona dell'anno 2025. Questo per aver "respinto gli ultimatum di Trump sulle spese militari; ingaggiato una battaglia contro le big tech; difeso i diritti civili; ampliato i flussi migratori regolari; scommesso - facebook.com facebook

Ha respinto gli ultimatum di Trump sulle spese militari. Ha ingaggiato una battaglia contro le big tech. Ha difeso i diritti civili. Ha ampliato i flussi migratori regolari. Ha scommesso sulla transizione energetica. Ha denunciato le ipocrisie dell’Occidente sul genoci x.com