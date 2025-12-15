Il consigliere regionale Antonio Tutolo ha guidato una mobilitazione pacifica davanti alla Prefettura di Foggia, coinvolgendo cittadini preoccupati per la mancanza di acqua nel territorio. Con un appello alla sensibilità delle istituzioni, Tutolo ha ribadito l’urgenza di interventi concreti, sottolineando l’importanza di risposte reali piuttosto che promesse vuote.

© Foggiatoday.it - La battaglia campale di Tutolo in strada con i cittadini: “Senz'acqua siamo morti, finora soldi a chiacchiere”

“È una battaglia campale per il nostro territorio, noi senz’acqua siamo morti”. Lo ha detto il consigliere regionale Antonio Tutolo prima di salire sul suo pick-up per parlare ai cittadini che hanno risposto all’appello per una mobilitazione pacifica davanti alla Prefettura di Foggia.“Se ne sono. Foggiatoday.it

LaFitte insignito del titolo di Marchesino di Rustigazzo

Cistite: quando i batteri si arrampicano verso la tua vescica Senti di urinare vetri rotti Hai voglia urgente di andare in bagno ma escono solo tre gocce La Cistite è una battaglia campale che si svolge dentro la tua vescica. L'anatomia spiega perché le - facebook.com facebook