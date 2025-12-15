La battaglia campale di Tutolo in strada con i cittadini | Senz' acqua siamo morti finora soldi a chiacchiere

Il consigliere regionale Antonio Tutolo ha guidato una mobilitazione pacifica davanti alla Prefettura di Foggia, coinvolgendo cittadini preoccupati per la mancanza di acqua nel territorio. Con un appello alla sensibilità delle istituzioni, Tutolo ha ribadito l’urgenza di interventi concreti, sottolineando l’importanza di risposte reali piuttosto che promesse vuote.

"È una battaglia campale per il nostro territorio, noi senzacqua siamo morti". Lo ha detto il consigliere regionale Antonio Tutolo prima di salire sul suo pick-up per parlare ai cittadini che hanno risposto all'appello per una mobilitazione pacifica davanti alla Prefettura di Foggia.

