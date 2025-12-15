La bandiera di Cima Italia L’impresa di Bergamini

La bandiera di Cima Italia rappresenta molto più di una semplice vittoria sportiva: è un simbolo di unità e orgoglio nazionale. L'impresa di Bergamini Lucca, avvenuta il 15 dicembre 2025, ha trasformato un risultato sportivo in un racconto collettivo che ha coinvolto e ispirato un intero Paese.

Ci sono imprese che non si limitano a entrare in un curriculum sportivo: alcune diventano simboli, altre ancora riescono a trasformarsi in racconto collettivo, capace di parlare a un Paese intero. E' quello che è accaduto con " Cima Italia ", la vetta inviolata del Karakorum raggiunta lo scorso agosto dall'alpinista lucchese Riccardo Bergamini, e celebrata ufficialmente venerdì a Roma, nel corso dell'incontro con il ministro dello Sport, Andrea Abodi. Non è stato una semplice formalità istituzionale, ma il naturale compimento di una storia iniziata mesi prima, quando, il 21 luglio a Lucca, il ministro venne accolto a Palazzo Orsetti per la consegna della bandiera tricolore a Bergamini, in partenza il 29 luglio per una spedizione nel Karakorum, una delle catene montuose più impervie del pianeta, nel nord del Pakistan.

