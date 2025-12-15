© Lettera43.it - La Banca di Russia ha chiesto 200 miliardi a Euroclear

Nella causa presentata presso il Tribunale arbitrale di Mosca per il congelamento degli asset deciso dall’Ue, la Banca Centrale della Federazione Russa ha chiesto al fondo belga Euroclear un risarcimento di poco superiore a 18 mila miliardi di rubli, equivalenti a circa 200 miliardi di euro. Lo ha reso noto lo stesso tribunale moscovita. L’Ue ha appena approvato congelamenti indeterminato degli asset russi. Con 25 voti favorevoli e due contrari, Bruxelles ha approvato venerdì 12 dicembre il congelamento indeterminato degli asset della Banca centrale russa detenuti nell’Ue. La misura, che riguarda circa 210 miliardi di euro di asset sovrani russi, elimina l’obbligo di votare la proroga del blocco ogni sei mesi, evitando così il possibile ostruzionismo di Ungheria e Slovacchia. Lettera43.it

Ucraina, oggi l'incontro tra Zelensky e i leader europei. Banca centrale russa: «Euroclear risarcisca 200 miliardi di euro»