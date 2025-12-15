La Baldaccio fa festa con Giorni e Giovagnini I tiberini ribaltano la gara negli ultimi 8 minuti

La Baldaccio si impone in rimonta contro il Certaldo, grazie alle reti di Giorni e Giovagnini. I tiberini, dopo aver subito il gol iniziale, ribaltano il risultato negli ultimi minuti, portando a casa una vittoria importante e dimostrando carattere e determinazione.

certaldo 1 baldaccio bruni 2 CERTALDO: Gasparri, Piochi, Innocenti, Alfani, Pinzani (10' Cicali T.), Guarino, Ciappi M., Aguedo, Pareggi, Calosi, Cianciolo F. (85' Cesarano). A disp.: Cicali S., Bacciottini, Benedetti, Lazar, Tinacci, Tanganelli. All.: Gangoni BALDACCIO BRUNI: Manzari, Beers, Monini (78' Bricca), Gorini Gia., Giorni, Beretti, Del Siena (55' Magi), Giovagnini, Sbardella, Mariotti, Bartoccini. A disp.: Vaccarecci, Piccinelli, Niccolini, Bartolini, Borgogni, Zanchi, Goretti. All.: Battistini Arbitro: Gippetto di Reggio Emilia Reti: 74' Calosi, 85' Giorni, 93' Giovagnini CERTALDO – La Baldaccio scaccia il fantasma del Certaldo a tempo scaduto.

