LAuccisi regista Reiner e la moglie

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il regista Rob Reiner, noto per le sue opere cinematografiche, e sua moglie Michele Singer sono stati trovati morti nella loro villa a Los Angeles. La tragica scoperta ha suscitato grande dolore e scalpore, poiché le vittime presentavano ferite compatibili con delle coltellate. La polizia sta indagando sulle circostanze dell'accaduto.

Immagine generica

Il regista Rob Reiner, 78 anni, e sua moglie Michele Singer, 68, sono stati trovati morti nella loro villa a a Los Angeles, con ferite compatibili con delle coltellate. Secondo alcuni media è stato il figlio 32enne a uccidere padre e madre. La polizia conferma soltanto che l'uomo è sotto interrogatorio. Reiner ha diretto film cult,come "Harry ti presento Sally", "Stand by Me Ricordo di un'estate"e "Codice d'onore". Servizitelevideo.rai.it

lauccisi regista reiner moglieRob Reiner, il regista di "Harry ti presento Sally" e la moglie uccisi dal figlio nella loro villa a Los Angeles - Il regista Rob Reiner, 78 anni, e sua moglie Michele Singer, 68, Reiner sono stati trovati morti nella loro villa a Los Angeles. msn.com

lauccisi regista reiner moglieRob Reiner, chi era il regista ucciso dal figlio insieme alla moglie: il padre celebre, l'attivismo e la carriera stellare (in cinema e in tv) - Rob Reiner, 78 anni, uno dei registi e produttori più influenti del cinema americano degli ultimi decenni (tra i suoi film «Harry, ti presento Sally» ... leggo.it