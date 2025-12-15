LA Uccisi i Reiner arrestato figlio

Il regista Rob Reiner e sua moglie Michele Singer sono stati trovati morti nella loro villa a Los Angeles, con ferite da taglio alla gola. La scoperta ha sconvolto la comunità e sollevato numerosi interrogativi sulla vicenda.

16.30 Il regista Rob Reiner, 78 anni, e sua moglie Michele Singer, 68, sono stati trovati morti nella loro villa a Los Angeles, con la gola tagliata. "Apparente omicidio" per la polizia, che precisa: "Sentiti molti familiari". I sospetti si sono subito concentrati sul figlio Nick,32enne con un passato passato difficile di droga e dipendenze. Interrogato ore, è stato arrestato. Reiner ha diretto film cult, come Harry ti presento Sally, Stand by Me-Ricordo di un'estate,Codice d'onore, Misery non deve morire, La Storia fantastica. Servizitelevideo.rai.it SHOCKING: Rob Reiner KILLED: Family Sources Claim Son Is The Killer | Developing Homicide News #news Uccisi in casa il regista e attore Rob Reiner e la moglie Michele Singer. Interrogato il figlio - Due corpi senza vita nella lussuosa abitazione di Brentwood, forse accoltellati. rainews.it

