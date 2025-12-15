Kossounou e Lookman volano in Coppa d’Africa | l’Atalanta li rivedrà a gennaio
Kossounou e Lookman partono in vista della Coppa d’Africa, lasciando temporaneamente l’Atalanta. I due calciatori sono impegnati con le rispettive nazionali e si preparano ad affrontare il torneo continentale, con la speranza di tornare a Zingonia a gennaio. La loro assenza si farà sentire, ma entrambi sono determinati a rappresentare al meglio le proprie nazionali.
Zingonia. “Cosa ho detto ai miei compagni? Che spero di rivederli tra un po’. Il piano non è tornare a casa tra due o tre settimane”. Dopo la vittoria contro il Cagliari in sala stampa Odilon Kossounou sorride, non solo perché la sua Atalanta si sta riprendendo anche in campionato e lui è tra i protagonisti di questa Dea, ma anche perché sa che ora affronterà la missione più bella per ogni calciatore: rappresentare il proprio paese in una competizione ambita come la Coppa d’Africa. Il difensore della Costa d’Avorio è infatti uno dei due giocatori nerazzurri che nei prossimi giorni saranno protagonisti in Marocco all’inseguimento del trofeo continentale. Bergamonews.it
