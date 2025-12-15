Koopmeiners Juve serata no per l’olandese | a Bologna gara segnata da un’irruenza eccessiva che gli costa un giallo pesantissimo La sua pagella
Koopmeiners Juve: il giallo rimediato al Dall’Ara fa scattare la squalifica per il big match, la critica di Tuttosport sull’approccio troppo irruento. Non tutte le notizie che arrivano da Bologna sono positive per Luciano Spalletti. Se i tre punti blindano la classifica, la gestione disciplinare della gara lascia in eredità una tegola pesantissima in vista del prossimo turno di campionato. Il protagonista in negativo, sotto questo aspetto, è stato Teun Koopmeiners, autore di una prestazione macchiata da un nervosismo tattico che gli è costato molto caro. Tuttosport non ha fatto sconti all’olandese, assegnandogli un severo 5 in pagella. Juventusnews24.com
