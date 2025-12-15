Konaté soffre da attaccante certezza Candellori

Nel match tra Konaté e Pontedera, l’attaccante si è distinto per la sua capacità offensiva, ma ha dovuto affrontare una difesa solida. Candellori Cultraro si conferma una presenza affidabile, con una valutazione di 6,5, dimostrando attenzione e reattività. L’articolo analizza le prestazioni dei protagonisti e le dinamiche chiave della partita.

Cultraro 6,5. Nulla può sul gol del Pontedera. Sempre attento nelle occasioni che è stato chiamato in causa. Zoboletti 6,5 Suo il cross dalla destra che ha permesso a Battista di battere a rete per il gol del pareggio. Dalmazzi 6 Esce per infortunio dopo un primo tempo giocato con estrema diligenza (1' st Chelli 5,5: Bagna l'esordio in Serie C con un'espulsione per doppia ammonizione al 90'). Zini 6 Dalle sue parti non si passa. Cerca anche l'affondo in fase offensiva ma senza successo. Vesprini 6 Molto meglio da quinto che da esterno difensivo nella difesa a quattro come contro il Brescia in Coppa Italia (29' st Marranzino sv Un quarto d'ora in campo).