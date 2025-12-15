Ko interno con la Sangiovannese Asta avvio disastroso gol e rosso lampo Partita compromessa
In una partita caratterizzata da un inizio difficile e un rosso immediato, l'Asta Taverne si trova subito in svantaggio contro la Sangiovannese. Nonostante le difficoltà, la squadra cerca di reagire, ma il match si rivela complesso e compromesso fin dai primi minuti. La sfida si conclude con un risultato di 3-1 a favore della Sangiovannese.
ASTA 1 SANGIOVANNESE 3 ASTA TAVERNE (4-3-3): Cefariello, Curcio, Manganelli, De Vitis, Migliorini; Cavallini, Ceccatelli (7’ st Mussi), Hoxhaj (15’ st Cappelli); Neri (22’ pt Boduri), Bandini (33’ st Biagi), Cianciolo (22’ st Baroni). Panchina: Lombardini, Galardi, Piliu, Dragoni. Allenatore Bartoli. SANGIOVANNESE (4-3-3): Barberini; Gozzini, Ferrante, Nocentini, Stopponi; Noferi (47’ st Rossi), Gori, Romanelli; Zoppi, Borri (40’ st Lombardi), Castrovilli (34’ st Falugiani). Panchina: Viti, Bardotti, Yade, Fiaschi, Campaioli, Ceccherini. Allenatore Spada (Calderini squalificato). Arbitro: Kumbulla di Verona (Meocci ed Egitto). Sport.quotidiano.net
