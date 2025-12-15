Knives Out 4 Rian Johnson | Ho delle idee ma sono molto vaghe

Rian Johnson, regista della saga di Knives Out, ha rivelato di avere alcune idee per il futuro della serie, anche se ancora molto vaghe. Dopo l'uscita di Wake Up Dead Man, Johnson ha condiviso uno sguardo sul suo processo creativo e sui progetti in fase di sviluppo, lasciando intendere che il franchise potrebbe continuare a sorprendere il pubblico.

Il regista della saga con protagonista Daniel Craig ha confessato di avere già qualcosa in mente dopo l'uscita di Wake Up Dead Man. Rian Johnson è stato interpellato da Entertainment Weekly in merito ai suoi piani per il futuro del franchise Knives Out, dopo l'uscita su Netflix del terzo capitolo intitolato Wake Up Dead Man. Il regista ha spiegato di avere già qualche idea. Grazie al successo del primo film, Cena con delitto - Knives Out, Rian Johnson ha potuto proseguire la saga con Glass Onion e poi con il terzo film, Wake Up Dead Man, con protagonista sempre Daniel Craig nel ruolo del detective Benoit Blanc. Movieplayer.it

