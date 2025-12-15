Kiwanis Club di Assisi Ivano Bocchini nuovo presidente

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Kiwanis Club di Assisi ha ufficialmente annunciato il cambio al vertice, con Ivano Bocchini come nuovo presidente. La cerimonia di passaggio della campana ha segnato l'inizio di un nuovo biennio di impegno e progetti, sotto la guida di Bocchini, già in carica da settembre, successore di Lorenzina Merletti.

kiwanis club di assisi ivano bocchini nuovo presidente

© Perugiatoday.it - Kiwanis Club di Assisi, Ivano Bocchini nuovo presidente

Il Kiwanis Club di Assisi ha celebrato il passaggio della campana. Cambio al vertice tra la presidente uscente Lorenzina Merletti e il nuovo presidente, Ivano Bocchini, già in carica da settembre, che guiderà il club per il biennio in corso.Alla cerimonia hanno preso parte il Luogotenente. Perugiatoday.it