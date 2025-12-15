Kiwanis Club di Assisi Ivano Bocchini nuovo presidente

Il Kiwanis Club di Assisi ha ufficialmente annunciato il cambio al vertice, con Ivano Bocchini come nuovo presidente. La cerimonia di passaggio della campana ha segnato l'inizio di un nuovo biennio di impegno e progetti, sotto la guida di Bocchini, già in carica da settembre, successore di Lorenzina Merletti.

