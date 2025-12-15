Kingmakers | Netflix collabora con Shawn Levy per adattare il gioco in un film

Netflix annuncia una nuova collaborazione con Shawn Levy per l’adattamento cinematografico di Kingmakers, un gioco ambientato in epoca medievale. La piattaforma di streaming investe in contenuti originali ispirati ai videogiochi, ampliando il suo catalogo con questa produzione che promette di portare sul grande schermo avventure e atmosfere epiche.

La piattaforma di streaming ha annunciato lo sviluppo di un nuovo progetto ispirato al gioco ambientato in epoca medievale. Netflix ha ottenuto i diritti per realizzare un film ispirato a Kingmakers, il nuovo videogioco sviluppato da Redemption Road Games e pubblicato da tinyBuild. Nel team coinvolto nello sviluppo del progetto c'è 21 Laps, la casa di produzione di Shawn Levy, che ha collaborato con Story Kitchen. Cosa racconterà il film Per ora non è stata svelata la trama del film, ma il gioco Kingmakers è ambientato in epoca medievale, in Gran Bretagna. I giocatori possono tornare indietro nel tempo in un'epoca divisa dalla guerra, usando delle armi moderne e avendo così l'occasione di cambiare il corso della storia e . Movieplayer.it