Kimi Antonelli in pista col kart sotto falso nome straccia il record di Albon | deve svelare la sua identità

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la pausa del campionato di Formula 1, Andrea Kimi Antonelli ha sorpreso gli appassionati gareggiando con un kart sotto falso nome a Milton Keynes. Con tempi sorprendenti, ha sfidato i record, tra cui quello di Albon, rivelando la sua identità solo al termine della sessione. Un'inedita apparizione che ha attirato l'attenzione degli esperti.

Immagine generica

Andrea Kimi Antonelli torna in pista durante la pausa F1: corre con il kart sotto falso nome a Milton Keynes, firma tempi impressionanti e viene scoperto solo a fine sessione. Fanpage.it

Onboard Kimi Antonelli in Genk, FIA European Championship

Video Onboard Kimi Antonelli in Genk, FIA European Championship

kimi antonelli pista kartKimi Antonelli in pista col kart sotto falso nome straccia il record di Albon: deve svelare la sua identità - Andrea Kimi Antonelli torna in pista durante la pausa F1: corre con il kart sotto falso nome a Milton Keynes, firma tempi impressionanti e viene scoperto ... fanpage.it

kimi antonelli pista kartAndrea Kimi Antonelli: mantenersi allenato a modo suo - La pausa della Formula 1 è iniziata solo da una settimana, ma è già troppo lunga per Andrea Kimi Antonelli che, questo fine settimana, si è messo al volante in un circuito di Milton Keynes per ... msn.com