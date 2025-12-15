Kimi Antonelli in pista col kart sotto falso nome straccia il record di Albon | deve svelare la sua identità

Durante la pausa del campionato di Formula 1, Andrea Kimi Antonelli ha sorpreso gli appassionati gareggiando con un kart sotto falso nome a Milton Keynes. Con tempi sorprendenti, ha sfidato i record, tra cui quello di Albon, rivelando la sua identità solo al termine della sessione. Un'inedita apparizione che ha attirato l'attenzione degli esperti.

