Kiev | Witkoff continua a chiederci di abbandonare il Donbass

Dopo i colloqui di Berlino tra inviati statunitensi e il presidente Zelensky, l'attenzione si concentra sulle richieste di Witkoff di abbandonare il Donbass, mentre leader europei e Nato si preparano a incontri futuri per definire un percorso di pace e sicurezza per l’Ucraina e l’Europa.

Dopo i colloqui di domenica a Berlino tra gli inviati statunitensi e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, funzionari ucraini e capi di Stato e di governo europei, tra cui la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, oltre ai leader di Ue e Nato, sono pronti a proseguire una serie di incontri nel tentativo di garantire un percorso di pace e sicurezza per l'Ucraina e l'Europa. Kiev: Witkoff continua a chiederci di abbandonare il Donbass. Il Cremlino: 'Putin vuole un accordo non tregue temporanee' - Fonti: 'Colloqui difficili, un tira e molla ma Trump vuole soluzioni rapide'

Gli Usa pronti a votare garanzie per Kiev. E Witkoff incontra Zelensky in Germania - Il più grande timore di Volodymyr Zelensky e dei negoziatori ucraini è la possibilità di un nuovo attacco russo, anche dopo la firma di un piano di pace. ilmessaggero.it

Zelensky, Witkoff e Kushner accolti da Merz a Berlino, il tavolo per sbloccare il piano di pace. Il presidente dell'Ucraina cerca il supporto americano sulla "opzione coreana". Il Cremlino frena: "Mai discussa". L'esercito di Kiev intanto rivendica attacchi a raffineri - facebook.com facebook

Witkoff in Germania per il piano Usa. Trump preme per la pace. Kiev e gli alleati trattano per ottenere modifiche alle concessioni che il presidente americano chiede x.com