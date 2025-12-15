Kiev | Usa premono per ritiro da Donbass

Gli Stati Uniti insistono affinché Kiev consideri un ritiro delle forze dal Donbass, nel contesto di negoziati in corso. A Berlino, i rappresentanti americani discutono con il presidente Zelensky sulla possibile evoluzione della situazione, evidenziando le pressioni internazionali per una soluzione diplomatica nel conflitto in Ucraina.

13.00 I negoziatori Usa, a colloquio con il presidente Zelensky a Berlino, continuano a chiedere a Kiev di lasciare il Donbass. Lo ha detto all'Afp un alto funzionario ucraino. La Russia ha intanto posto come condizione per trattare con Kiev la formalizzazione della rinuncia ucraina all' ingresso nella Nato, dopo le aperture in questo sendo di Zelensky. "Un documento legalmente vincolante è la pietra angolare dei negoziati." E Putin "vuole un accordo, non tregue temporanee", fa sapere il Cremlino. Servizitelevideo.rai.it

Putin avanza. gli Usa premono su Kiev - Sul fronte diplomatico, i negoziati europei intensificano il ritmo: nel fine settimana è previsto un incontro a Parigi tra funzionari di Ucraina, USA, Francia, Germania e Regno Unito, mentre lunedì ... altarimini.it