Kiev | Progressi nei negoziati con Usa

Negli ultimi due giorni, i negoziati tra Ucraina e Stati Uniti hanno registrato un passo avanti significativo, segnando un momento di dialogo più costruttivo e produttivo. Le conversazioni hanno portato a progressi concreti, evidenziando un rafforzamento della collaborazione tra le due nazioni in un contesto di crescente attenzione internazionale.

17.00 "Negli ultimi due giorni i negoziati tra Ucraina e Usa sono stati costruttivi e produttivi,con progressi concreti. Ci auguriamo di raggiungere un accordo che ci avvicini alla pace entro la fine della giornata". Così il capo negoziatore ucraino Umerov, su X, aggiungendo: "La squadra ucraina è enormemente grata al presidente Trump e al suo team per gli sforzi che stanno compiendo". A Berlino il leader ucraino Zelensky ha incontrato gli inviati Usa,poi dal presidente tedesco Steinmeier. Atteso summit con leader Ue,presente anche Meloni. Servizitelevideo.rai.it

