Kiev | Progressi nei negoziati con Usa

Negli ultimi due giorni, i negoziati tra Ucraina e Stati Uniti hanno registrato un passo avanti significativo, segnando un momento di dialogo più costruttivo e produttivo. Le conversazioni hanno portato a progressi concreti, evidenziando un rafforzamento della collaborazione tra le due nazioni in un contesto di crescente attenzione internazionale.

17.00 "Negli ultimi due giorni i negoziati tra Ucraina e Usa sono stati costruttivi e produttivi,con progressi concreti. Ci auguriamo di raggiungere un accordo che ci avvicini alla pace entro la fine della giornata". Così il capo negoziatore ucraino Umerov, su X, aggiungendo: "La squadra ucraina è enormemente grata al presidente Trump e al suo team per gli sforzi che stanno compiendo". A Berlino il leader ucraino Zelensky ha incontrato gli inviati Usa,poi dal presidente tedesco Steinmeier. Atteso summit con leader Ue,presente anche Meloni. Servizitelevideo.rai.it Ucraina, ottimismo Trump: Stiamo facendo progressi. Gelo di Putin "Usa pronti dare a Kiev garanzia art.5" - Progressi significativi nei negoziati sulle garanzie di sicurezza che Kiev avrebbe da Usa e Ue: lo scrive Axios, citando un alto funzionario Usa. rainews.it

Kiev: "Colloqui produttivi con gli Usa, puntiamo all'accordo entro oggi" - Proseguono gli incontri nel tentativo di garantire un percorso di pace e sicurezza per l'Ucraina e l'Europa. msn.com

Ucraina: "Progressi concreti" con gli Usa a Berlino, attesi i leader europei. Gli americani hanno insistito perché fosse ceduto il Donbas. Mosca: il no alla Nato è un cardine per l'accordo. Kallas (Ue): settimana "decisiva" per il finanziamento di Kiev - facebook.com facebook

Sull'Ucraina "abbiamo fatto molti progressi, ma non siamo ancora del tutto al traguardo. Speriamo che ci siano buone notizie nelle prossime settimane su questo fronte". Lo ha detto il vicepresidente statunitense James David Vance. x.com