Kiev | Con gli Usa colloqui produttivi puntiamo a un accordo entro fine giornata

Negli ultimi due giorni, i negoziati tra Ucraina e Stati Uniti si sono rivelati costruttivi e efficaci, segnando progressi concreti. Kiev esprime ottimismo sulla possibilità di raggiungere un accordo entro la fine della giornata, sottolineando l'importanza di un dialogo produttivo per rafforzare la collaborazione tra i due paesi.

UCRAINA | Kiev: "Tra i 100 e 200 russi circondati a Kupyansk". Portavoce di Merz: "I colloqui di questi due giorni sono di grande successo". Anche Rutte a Berlino per il vertice sull'Ucraina #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/12/15/kiev-witkoff-c - facebook.com facebook

A Berlino colloqui Kiev-Usa e vertice con leader Ue e Nato. Wall Street Journal: “Stati Uniti rifiutano compromessi sul piano di pace” x.com