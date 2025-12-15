Kiev | Con gli Usa colloqui produttivi puntiamo a un accordo entro fine giornata

Negli ultimi due giorni, i negoziati tra Ucraina e Stati Uniti si sono rivelati costruttivi e efficaci, segnando progressi concreti. Kiev esprime ottimismo sulla possibilità di raggiungere un accordo entro la fine della giornata, sottolineando l'importanza di un dialogo produttivo per rafforzare la collaborazione tra i due paesi.

«Negli ultimi due giorni i negoziati tra Ucraina e Usa sono stati costruttivi e produttivi, con progressi concreti. Ci auguriamo di raggiungere un accordo che ci avvicini alla pace entro la fine della giornata». Lo scrive su X il capo negoziatore ucraino Rustem Umerov invitando a «non lasciarsi ingannare da voci e provocazioni» che circolano «sui media con speculazioni anonime». Tajani: «Trump. Feedpress.me

