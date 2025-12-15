Kelly monumentale al Dall’Ara | i numeri di Bologna Juve sono una chiave del successo bianconero E come cambia ora per l’inglese con il rientro di Bremer

Kelly ha regalato una prestazione memorabile al Dall’Ara, contribuendo al successo della Juventus contro il Bologna. I numeri della partita sottolineano l’importanza del suo ruolo e di come questa vittoria possa influenzare il percorso dei bianconeri, soprattutto con il rientro di Bremer. Un momento chiave per la squadra di Allegri, che guarda con fiducia alle prossime sfide.

Kelly monumentale al Dall'Ara: i numeri di Bologna Juve sono una chiave del successo bianconero. E come cambia ora per l'inglese con il rientro di Bremer

Kelly si è reso protagonista di una prestazione monumentale al DallAra: i numeri di Bologna Juve sono una chiave del successo bianconero. Nella preziosa vittoria ottenuta dalla Juventus al “Renato Dall’Ara” contro il Bologna, la copertina se l’è presa il match-winner Cabal. Tuttavia, analizzando i dati a mente fredda, emerge una prestazione difensiva di assoluto spessore che è stata fondamentale per blindare il risultato: quella di Lloyd Kelly. Il difensore inglese ha disputato una gara praticamente perfetta, confermandosi uno dei fedelissimi di Luciano Spalletti. I numeri del dominio: 7 duelli vinti. Juventusnews24.com