Kelly a Dazn | Serviva la migliore Juventus Bello avere di nuovo Bremer con la squadra è importante per noi

Lloyd Kelly, difensore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn al termine della partita contro il Bologna al Dall’Ara. Il giocatore ha sottolineato l’importanza di avere di nuovo a disposizione Bremer e ha commentato sul rendimento della squadra, evidenziando la necessità di una Juventus al massimo livello.

Lloyd Kelly, giocatore della Juventus, ha parlato a Dazn dopo il match del Dall’Ara contro il Bologna. Queste le parole del calciatore. Lloyd Kelly, giocatore della Juventus, ha analizzato Bologna Juve. Le sue parole:  « Partita importante. Sapevamo che era difficile, dovevamo fare il nostro miglior calcio per portare a casa una vittoria da questo campo. Bremer? È bello averlo di nuovo con la squadra, è importante per la Juventus. Sono sicuro che sia contento di essere tornato con noi ». .com. Juventusnews24.com

