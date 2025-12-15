Kayak si ribalta tra le onde salvataggio in extremis in mare

Un kayak si è ribaltato tra le onde nelle acque di San Felice Circeo, richiedendo un intervento di salvataggio in extremis. L'incidente è avvenuto intorno alle 14, coinvolgendo un’escursionista che si è trovata in difficoltà in mare. L'intervento rapido ha permesso di mettere in salvo la persona coinvolta, sottolineando l'importanza delle misure di sicurezza durante attività acquatiche.

© Latinatoday.it - Kayak si ribalta tra le onde, salvataggio in extremis in mare Salvataggio in extremis nelle acque del mare di San Felice Circeo dove um kayak si era ribaltato.L’intervento si è reso necessario intorno alle 14.20 di ieri, domenica 14 dicembre, quando la sala operativa della guardia costiera di Terracina è stata allertata dalla superiore Capitaneria di Porto. Latinatoday.it 4 modi per risalire in kayak Auto ribaltata nell'acqua sulla sp231 da Terlizzi verso Bitonto. A rischio daffkuaars jind allacqw Prestate attenzione. - facebook.com facebook