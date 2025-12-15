Kayak si ribalta tra le onde salvataggio in extremis in mare
Un kayak si è ribaltato tra le onde nelle acque di San Felice Circeo, richiedendo un intervento di salvataggio in extremis. L'incidente è avvenuto intorno alle 14, coinvolgendo un’escursionista che si è trovata in difficoltà in mare. L'intervento rapido ha permesso di mettere in salvo la persona coinvolta, sottolineando l'importanza delle misure di sicurezza durante attività acquatiche.
Salvataggio in extremis nelle acque del mare di San Felice Circeo dove um kayak si era ribaltato.L’intervento si è reso necessario intorno alle 14.20 di ieri, domenica 14 dicembre, quando la sala operativa della guardia costiera di Terracina è stata allertata dalla superiore Capitaneria di Porto. Latinatoday.it
