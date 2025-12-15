kamala harris vuole di nuovo candidarsi alla casa bianca ma i democratici sono preoccupati

Kamala Harris, vicepresidente degli Stati Uniti, annuncia il suo interesse a candidarsi nuovamente alla Casa Bianca. Tuttavia, i democratici esprimono preoccupazioni riguardo alle possibilità di vittoria, dopo la sconfitta subita contro Donald Trump e le recenti sfide interne al partito. La sua candidatura riaccende il dibattito sulle future scelte elettorali dei democratici e sulle strategie per il prossimo ciclo presidenziale.

107 Days by Kamala Harris, coming September 2025

