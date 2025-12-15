Kamala Harris si ricandida per la Casa Bianca nel 2028 | la nuova strategia della ex vice di Biden

Kamala Harris annuncia la sua candidatura per le elezioni presidenziali del 2028, segnando una svolta strategica nella sua carriera politica. Dopo un tour promozionale del libro legato alla campagna del 2024 contro Donald Trump, la vicepresidente ex Biden si prepara a un nuovo percorso verso la Casa Bianca, puntando a consolidare il suo ruolo e a rafforzare la propria leadership politica.

Prima il tour promozionale del libro, dedicato alla campagna elettorale per le elezioni del 2024, in cui ha sfidato Donald Trump, poi rieletto per il secondo mandato. Poi l’introduzione di una nuova retorica, in cui critica entrambi i partiti e lo status quo, scegliendo una linea ben diversa dal messaggio di sostegno a Biden che aveva veicolato durante la corsa per la Casa Bianca dello scorso anno. Kamala Harris si prepara a un’altra candidatura alla Casa Bianca. Lo scrive Axios, secondo cui questa settimana l’ex vicepresidente ha chiarito ai potenziali rivali per le elezioni del 2028 che sta lavorando per mantenere viva la possibilità di una nuova corsa presidenziale. Ilfattoquotidiano.it

